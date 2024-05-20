حزب الله يستهدف موقعي المطلة وجل العلام الإسرائيليين كتب: منة شبانة 06:09 م | الإثنين 20 مايو 2024 حزب الله أعلن حزب الله، استهداف موقعي المطلة وجل العلام الإسرائيليين مع تحقيق إصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان حزب الله يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال في محيط موقع المالكية حزب الله يستهدف مركزا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة حزب الله إسرائيل الاحتلال لبنان بقلم منة شبانة