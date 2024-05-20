حزب الله يستهدف موقع المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة كتب: منة شبانة 06:53 م | الإثنين 20 مايو 2024 حزب الله أعلن حزب الله، استهداف موقع المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان حزب الله يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال في محيط موقع المالكية حزب الله يستهدف مركزا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة حزب الله لبنان الاحتلال بقلم منة شبانة