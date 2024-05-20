رئيس الوزراء: النهضة الصناعية الناجحة تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنّ قطاع الصناعة يشهد من الدولة دعمًا كبيرًا في هذه الفترة، مواصلا: «لا يمر أسبوع إلا بزيارة عدد كبير من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص وذلك لدعمه في دوره لتحقيق التنمية بمصر».

القوى البشرية تقود عملية الصناعة

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بافتتاح الحرم الجامعي لجامعة السويدي التكنولوجية، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، أنّ الصناعة عبارة عن منشآت وأجهزة وبنية أساسية، ولكن المكون الأساسي الذي يقود عملية الصناعة هو القوى البشرية.

النهضة الصناعية الناجحة تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي

وأكد مدبولي، أنّ النهضة الصناعية الناجحة تبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، لذلك ظهر دعم الدولة للقطاع الخاص في أنه يقود عملية تطوير التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية، وظهر ذلك خلال السنوات الماضية في شراكات القطاع الخاص لتأهيل ورفع وإعادة تطوير العديد من المدارس الفنية.