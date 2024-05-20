رئيس الوزراء: الجامعات التكنولوجية تسهم في تطوير قطاع الصناعة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الجامعات التكنولوجية تحدث انطلاقة كبيرة بقطاع الصناعة، موضحا أن تغيير ثقافة المجتمع يظل الدور المهم جدا للدولة.

افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا في العاشر من رمضان

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بافتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا في مدينة العاشر من رمضان: «لعقود طويلة جدا الشباب المصري كان يؤمن فقط بالجامعات والكليات النمطية، وحتى إذا تخرج ولا يجد أي فرصة عمل، ولكن الآن من خلال نموذج الجامعات التكنولوجية، الشباب أول ما بيتخرجوا من هذه الجامعات لديهم آفاق لا محدودة في فرص العمل، ويمكن أن تحدث انطلاقه كبيرة لهم».

مدبولي يشكر أكاديمية السوديدي

ووجّه مدبولي كل التحية والتقدير للجامعات التكنولوجية والمنشآت التعلمية المتميزة، كما خصص الشكر لمجموعة السويدي لدورها الرائد سواء في المدارس الفنية أو هذه الجامعات التكنولوجيا.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة جدا، بالإضافة إلى أنها ستقوم بتطور مجموعة من الحوافز الجديدة بهدف تشجيع هذا النوع من التعليم.