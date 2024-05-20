«مدبولي»: المدارس التكنولوجية أصبحت نقطة نجاح مضيئة في الدولة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنّ كل المدارس الفنية التي يتم تشغيلها وإداراتها بقطاع خاص، أصبحت نموذج نجاح ونقطة مُضيئة داخل الدولة المصرية.

تأهيل العمالة التي يحتاجها سوق العمل

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بافتتاح الحرم الجامعي لجامعة السويدي التكنولوجية، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ القطاع الخاص الذي يدير هذه المدارس هو قطاع صناعي، فالبتالي يقوم بتأهيل العمالة التي يحتاجها قطاع الصناعة حتى يخرج طلاب المدارس على فرص العمل فورًا.

إنشاء الجامعات التكنولوجية

وأوضح أنه نظرًا لطبيعة المجتمع ورغبته في إكمال التعليم إلى ما بعد مستوى المدارس، جاءت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، لذلك شجعت الدولة هذا النموذج، لافتا أن الدولة تشهد اليوم أحد هذه النماذج الناجحة وهي جامعة السويدي التكنولوجية.

ولفت إلى أنّ الهدف من إنشاء هذه الجامعة؛ الوصول إلى 15 ألف طالب، مواصلا: «هذا رقم جيد جدا ولكن في ظل العدد السكاني الكبير لمصر، مازلنا نريد عشرات الجامعات من هذا النموذج، ونحن كدولة نؤمن أنّ التركيز على هذه النوعية من الجامعات يُحدث انطلاقة كبيرة في قطاع الصناعة».