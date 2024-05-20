«الخارجية الأمريكية»: المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على إسرائيل

أعلنت الخارجية الأمريكية أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على إسرائيل أو حالة الحرب الدائرة في غزة، مؤكدة رفضها لتصرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».

قرار المحكمة الجنائية الدولية:

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يساعد وقد يؤدي لتعطيل المحادثات بشأن الهدنة، وعملية دخول المساعدات إلى غزة.

وأضافت: «ما زلنا لا نرى عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية، ونراقب الوضع ونتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن».

مخالفات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أهمية تقديم إسرائيل نتائج تحقيقاتها الخاصة بمخالفات الجيش بأسرع وقت ممكن، مؤكدة على أن الحادثة لن تغير موقف الولايات المتحدة تجاه إيران.

وأوضحت أنّ الولايات المتحدة لم تستطع توفير المساعدة التي طلبتها إيران؛ لأسباب لوجيستية.