إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي شمال الأراضي المحتلة.. وتفجير آلية إسرائيلية

كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن قصف أهداف عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ولفت الإعلام الفلسطيني إلى تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال، في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وفاد الإعلام الفلسطيني بتفجير آلية للقوات الإسرائيلية، في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية عن دوي صفارات الإنذار، في عدد من المستوطنات شمال الأراضي المحتلة.