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رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية

كتب:

أسماء زايد
11:51 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية.

 

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