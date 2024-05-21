رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية كتب: أسماء زايد 11:51 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024 رئيس مجلس الوزراء يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طهران: أعضاء مجلس الوزراء غادروا إلى تبريز لمتابعة البحث عن مروحية رئيسي مجلس الوزراء ينعى الدكتور هشام عرفات بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية برئاسة مدبولي «القاهرة الإخبارية»: مجلس الوزراء الإسرائيلي طلب من فريق التفاوض التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين مجلس الوزراء الصناعات الصناعات الغذائية بقلم أسماء زايد