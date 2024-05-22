«الخارجية الإسرائيلية» تستدعي سفراء 4 دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، استدعاء سفراء إيرلندا والنرويج واسبانيا وسلوفينيا لجلسات «توبيخ»، وسيجري عرض عليهم شريط فيديو يوثق «خطف» الفصائل الفلسطينية مجندات وجنود من الجيش الإسرائيلي، بحسب الإذاعة الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ«كان».

واعترفت إسبانيا والنرويج وإسبانيا اليوم، بالدولة الفلسطينية، فيما تنوي سلوفينيا الاعتراف بها في المستقبل القريب.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.