ضياء رشوان: نتحدى CNN بإسناد أكاذيبها حول مصر لمسؤولين بأمريكا وإسرائيل

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما نشر خلال على CNN مخالف للحقائق والقواعد المهنية، وتواصلت الهيئة فورًا مع الإدارة الخاصة بـ «CNN»، وقام الموقع الخاص بهم خلال لحظات بنشر بعض الملاحظات التي تضمنها الرد المصري على تصريحاتهم، وأشار إلى عدم الاعتماد على مصادر غير محددة في أخبار بهذه الخطورة.

رفض مصر لنشر الأكاذيب

وأضاف رشوان، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرد المصري تحدى الـ «CNN» بنشر هذه الأكاذيب التي نشرتها حول موقف مصر في المفاوضات وأن تنسب هذه الأكاذيب إلى مواقع غير مجهلة أو أن تنسبها لمصادر أمريكية أو إسرائيلية باعتبارها وسيلة إعلام أمريكية وتكمن ثقتها في أمريكا وإسرائيل بشكل كبير.

وواصل: «مصر ترفض ما يتم نشره بشكل كلي، وهذه الادعاءات تشوه دور مصر الرئيسي في حل القضية الفلسطينية، وفي محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع، وأبدينا في هذا الرد استياء مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي تبذلها مصر في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار».