لا رادع لجرائم الإسرائيليين.. «القاهرة الإخبارية» تكشف الوضع المأساوي في غزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتواني في ارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى، في عدوانه الغاشم على غزة، مشيرة من خلال تقرير نشرته القناة بعنوان «لا رادع لجرائم الإسرائيليين في غزة.. قوات الاحتلال تغدر بالنازحين في القطاع»، إلى أنه لا يمر يوم إلا وتسقط نيران عشرات الشهداء والمصابين من المدنين، إما باستهداف المنازل وهدمها على ساكنيها، أو برصد أي تجمعات للمدنيين ثم قصفها.

قصف مستمر على المنازل في غزة

وأشار التقرير إلى أن طائرات الاحتلال تضرب قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، مثل استهداف منزل في جباليا البلد شمالي قطاع غزة وقصف منطقة الفالوجا صاروخيا في هجوم أخرجت بعده عناصر الدفاع المدني 6 جثث لشهداء جراء العدوان.

وتابع: «حتى النازحون تغدر بهم قوات الاحتلال في أثناء تحركهم، فتقتلهم».