مضايقات واستدعاء سفراء.. هكذا رد الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بدولة فلسطين

تجمع عشرات الأشخاص خارج السفارة الإسبانية في وسط تل أبيب بالأراضي المحتلة لتهنئة للاحتفال باعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو إسبانيا، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة بالإنجليزية.

قرار الاعتراف بدولة فلسطين يدخل التنفيذ الشهر الجاري

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بإنه من المقرر أن يدخل قرار إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري، بالتزامن مع حكومتي النرويج وإيرلندا.

وفي سياق متصل، وتعليقًا على القرار الذي اتخذته دول أوربية وأعلنته في الاعتراف بدولة فلسطين، أشاد أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي بقرار حكومات إسبانيا وأيرلندا، والنرويج، الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا ذلك وقوفا على الجانب الصحيح من التاريخ، والإنسانية والعدالة للفلسطينيين.

ونقلت «وفا» بيان ماليزيا الذي جاء فيه إن عزم تلك الدول الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أعلنه رؤساء وزرائهم، هو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والسيادة، والكرامة، مشددًا على أن هذا الإنجاز يجعلنا أقرب إلى تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط.

الاحتلال يضايق السفارة الأسبانية ويستدعي سفرائه من 3 دول

وردًا على القرار الإسباني قررت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفراء الإسرائيليين في الدول الثلاث للتشاور، كما قطع العلاقة بين القنصلية الإسبانية في القدس، والفلسطينيين، رداً على قرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس، «قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية»، وذلك ردا على اعلان إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 الشهر الجاري.