باحثة بالمركز المصري للفكر: القاهرة الأكثر اهتماما بالجانب الإنساني في غزة

قالت الدكتورة نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر دائما مستعدة لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومنذ بداية الحرب بغزة، في أكتوبر الماضي، هي الطرف الأكثر اهتماماً بالجانب الإنساني داخل القطاع.

القاهرة على اتصال دائم مع جميع الجهات

وأكدت «سعيد»، عبر تطبيق «زوم»، على قناة «القاهرة الأخبارية»، أن مصر بعد احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح ظلت على اتصال مع جميع الجهات الفاعلة، لمحاولة حلحلة الأمر، بما يتناسب مع الضوابط المصرية ومطالبات الأمن القومي لها والمصلحة الوطنية، واتفاقية المعابر التي تم توقعها عام 2005، والتي أقرت بأن معبر رفح مصري فلسطيني، ولا يجب أن تكون لإسرائيل أي سيطرة أو سلطة عليه.

وأشارت إلى أن الاتصال الذي حدث بالأمس بين جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء في سياق الاعتراف بالدور المصري ومجهود القاهرة، ليس فقط في مسألة الوساطة، ولكن أيضا اعتراف بدور مصر في إيصال النسبة الأكبر من المساعدات إلى داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب.