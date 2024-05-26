«القاهرة الإخبارية»: المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون ضرورة التوصل لصفقة تبادل للأسرى

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي، نقلًا عن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، إنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب في غزة فإن إسرائيل ستستأنفها عند الضرورة، وأن القتال في رفح وشمال قطاع غزة سيستمر لحين توقيع صفقة تبادل، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل الإعلام، أن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يجمعون على أن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في الوقت الحالي أمر ضروري.