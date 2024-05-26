«القاهرة الإخبارية»: إصابة مستوطن إسرائيلي إثر رشقة صاروخية أطلقت من غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر، وصافرات الإنذار دوت بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

وأضافت وسائل الإعلام، عن إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، واعتراض 10 صواريخ على الأقل بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.