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الاتحاد الأوروبي: الوضع الغذائي بغزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة

كتب:

منة شبانة
05:15 م | الأحد 26 مايو 2024
جوزيب بوريل

جوزيب بوريل

أكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ الوضع الغذائي بقطاع غزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف «بوريل»: «نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية كي تكون هناك عملية سلام ممكنة وتحقيق حل الدولتين»، مشددًا على أنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حكم واجب التنفيذ.

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بقلم منة شبانة