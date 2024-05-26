الاتحاد الأوروبي: الوضع الغذائي بغزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة

أكد ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ الوضع الغذائي بقطاع غزة في أسوأ حال والعمليات الإسرائيلية مستمرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف «بوريل»: «نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية كي تكون هناك عملية سلام ممكنة وتحقيق حل الدولتين»، مشددًا على أنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي طلب من إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حكم واجب التنفيذ.