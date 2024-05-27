الحكومة: خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك قفزة في سعر برميل برنت، مشيرا إلى أن وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء، والدولة تتحمل هذا التثبيت.

ولفت في مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة، يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا، 15 مليار جنيه، ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول، بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء، يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، ومصر ربنا حباها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه يذهب للكهرباء.

وأوضح أن مصر يزداد عدد سكانها سنويا، وهذه الزيادة لا بد أن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغوط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.