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«القاهرة الإخبارية»: نزوح كبير للأهالي من رفح الفلسطينية إلى المواصي وخان يونس

كتب:

نرمين عفيفي
08:59 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
الأوضاع في رفح

الأوضاع في رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنزوح عدد كبير من الأهالي من غرب رفح الفلسطينية تجاه المواصي وخان يونس. 

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بقلم نرمين عفيفي