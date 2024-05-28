«القاهرة الإخبارية»: نزوح كبير للأهالي من رفح الفلسطينية إلى المواصي وخان يونس كتب: نرمين عفيفي 08:59 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024 الأوضاع في رفح أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنزوح عدد كبير من الأهالي من غرب رفح الفلسطينية تجاه المواصي وخان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الضربة الإسرائيلية على رفح الفلسطينية الثلاثاء «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي وجوي واشتباكات مستمرة وقوية في رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: عمليات نزوح واسعة النطاق من مدينة رفح الفلسطينية «جريفيث»: لا يوجد مكان آمن في غزة.. والهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول رفح غرب رفح خان يونس بقلم نرمين عفيفي