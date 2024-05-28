«النيابة العامة»: تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي» بالتعاون مع سلطنة عمان

استقبلت النيابة العامة المصرية اليوم وفدًا رفيع المستوى من قادة هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان، في إطار تنظيم ورش عمل في «أصول التحقيق الجنائي»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.

«البحوث الجنائية» تمد جذور التواصل بين أعضاء النيابة العامة في مصر والوطن العربي

واستعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال اللقاء، الدور المهم الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، لافتا إلى أن ورش العمل تهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار المهمة في مجال التعاون القضائي.

الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل

وأشار النائب العام إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، التي من أبرزها «بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، وتحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».

وأشاد المستشار سعادة نصر بن خميس الصواعي، مساعد المدعي العام لسلطنة عمان، بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري للوصول لأفضل الممارسات القضائية.