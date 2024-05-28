رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي لخدمة 2 مليون مواطن في غزة

كتب:

هانى حسن
12:26 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني

نبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف في قطاع غزة لا سيما برفح الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءا وخاصة بعد خروج المستشفى الكويتي عن الخدمة، مؤكدة أن نحو 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في غزة لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأكدت أن غالبية المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى انتشار كبير للأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى عودة خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة بعد توقف استمر 4 أشهر.

 

 

اقرأ المزيد:

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 8 فلسطينيين بجنين وإصابة 21 آخرين

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 شهداء بينهم طفل في قصف لشقة سكنية بالنصيرات

الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشال جثامين موظفي «المطبخ المركزي العالمي»

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال مع طاقمنا داخل مستشفى الأمل

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفيي الأمل وناصر بغزة
بقلم هانى حسن