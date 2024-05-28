الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي لخدمة 2 مليون مواطن في غزة

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف في قطاع غزة لا سيما برفح الفلسطينية.

وأضافت خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد سوءا وخاصة بعد خروج المستشفى الكويتي عن الخدمة، مؤكدة أن نحو 8 مستشفيات تعمل بشكل جزئي في غزة لتقديم الرعاية الصحية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأكدت أن غالبية المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى انتشار كبير للأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين الفلسطينيين في غزة، مشيرة إلى عودة خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة بعد توقف استمر 4 أشهر.