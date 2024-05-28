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«القاهرة الإخبارية»: المستشفى الإندونيسي وعيادة تل السلطان في غزة خرجا عن الخدمة

كتب:

هانى حسن
12:42 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خروج المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح الفلسطينية عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، ولم يتبق سوى مستشفى تل السلطان للولادة الذي يصارع من أجل تقديم الخدمة للمرضى بمحافظة رفح الفلسطينية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الدولية والأممية لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية وسيارات الإسعاف في غزة.  

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بقلم هانى حسن