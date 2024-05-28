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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألف شهيد

كتب:

هانى حسن
01:57 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 ألفًا و96 شهيدًا، و81 ألفًا و136 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 46 شهيدًا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.          

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بقلم هانى حسن