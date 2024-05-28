تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024.. تابع الأحداث العالمية من مكانك

على مدار الشهور القليلة الماضية، نالت قناة القاهرة الإخبارية مكانة كبيرة في الإعلام الإخباري، لما تبثه من أحداث وأخبار حصرية وانفرادات تجعلها رائدة في الإعلام الخبري، إذ تهتم ببث الأحداث المحلية والعالمية وبشكل خاص القضية الفلسطينية منذ اشتعال جمرة الحرب على غزة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يهتمون بمعرفة تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 لمتابعة أخبار العالم.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024

ومنذ انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وتحرص القناة على متابعة وبث كل ما هو جديد لحظة بلحظة، حتى يستطيع المشاهدون معرفة الأخبار، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024، والتي تأتي كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز: 24500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024

- يتم تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية 2024 من خلال عدة خطوات يجب اتباعها، وتتمثل في:

- في البداية يقوم الراغب في تنزيل تردد قناة القاهرة الإخبارية بالضغط على زى MENU الموجود في الريموت.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار قائمة INSTALLATION.

- ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى قائمة الترددات، ليتم بعدها ادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

- وبعدها يتم الضغط على حفظ البيانات حتى يتم حفظ القناة بعد التنزيل.