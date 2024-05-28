نائبة الرئيس الأمريكي: كلمة «مأساة» لا تكفي وصف قصف إسرائيل لرفح الفلسطينية

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن كلمة «مأساة» لا تكفي لوصف الضربات الإسرائيلية المميتة في رفح الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الخارجية الأمريكية أنّ الولايات المتحدة تواصلت مع إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء ما حدث في رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ على إسرائيل بذل أقصى جهد؛ للحد من الإضرار بالمدنيين في أثناء تنفيذ عملياتها العسكرية.