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الرئيس السيسي: طالبنا إثيوبيا بالانخراط بحسن نية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم

كتب:

عمرو هلال
06:47 ص | الخميس 30 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في العاصمة الصينية بكين: «طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وأكرر التنويه بأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي نظرا لما تحمله المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي»، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

جاء ذلك في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي، الذي أقيم في الصين، اليوم.

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