وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة بالقلوبية

وضع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حجر الأساس لإنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة، على مساحة 625 مترا، بمدينة بنها، بحضور المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري ورئيس نادي القضاة بالقليوبية.

الذراع القانونية للحفاظ على حقوق الدولة

ورحب محافظ القليوبية، برئيس هيئة قضايا الدولة، بديوان عام المحافظة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تبذله الهيئة للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات وتفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونية للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

التعاون بين الجهات التنفيذية والهيئة

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام.