قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية كتب: نرمين عفيفي 03:25 م | الخميس 30 مايو 2024 الأوضاع في مخيم جنين - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات إسرائيلية خاصة، تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة ومنزلا في مخيم جنين استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين فصائل فلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين إصابة 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين مخيم جنين الضفة الضفة الغربية قوات إسرائيلية خاصة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقلم نرمين عفيفي