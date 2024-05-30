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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية

كتب:

نرمين عفيفي
03:25 م | الخميس 30 مايو 2024
الأوضاع في مخيم جنين - أرشيفية

الأوضاع في مخيم جنين - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات إسرائيلية خاصة، تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية.

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