عاجل.. إمام عاشور في ورطة داخل منتخب مصر بعد واقعة «كهربا».. وجلسة طارئة

أوقع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نفسه في ورطة ومعضلة كبيرة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وذلك أثناء المعسكر الحالي للفراعنة المقام بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن بوادر أزمة لـ إمام عاشور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، بعد نشر نجم الأهلي صورة لمكالمة فيديو تجمعه مع زميله بالشياطين الحمر محمود عبدالمنعم «كهربا» أثناء ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.

كهربا يثير أزمة لـ إمام عاشور مع حسام حسن وجهاز منتخب مصر

وأبدى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، غضبهم من الصورة، التي نشرها إمام عاشور على حسابه بموقع «إنستجرام» أثناء تواجده في معسكر الفراعنة، خاصة أن اللاعب خالف التعليمات التي أكد عليها مدير الكرة بعدم الانشغال بأي أمور خارج المنتخب والتركيز فقط على المواجهتين المقبلتين في تصفيات المونديال أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

حالة غضب لـ إبراهيم حسن في منتخب مصر بعد واقعة إمام عاشور

كما زاد غضب إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب الوطني، بسبب مخالفة إمام عاشور لتعليمات حسام حسن والجهاز الفني، بعدم السهر أثناء المعسكر من أجل الظهور بمستويات قوية في تدريبات الفراعنة، الأمر الذي جعل مدير المنتخب يتحدث مع «العميد» بشأن عقد جلسة طارئة مع لاعب وسط النادي الأهلي، ولفت نظره، والتشديد عليه بعدم الانشغال بأي أحاديث عنه في البرامج التلفزيونية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي.

منتخب مصر يواصل تدريباته بستاد القاهرة.. وأحمد فتوح مستمر في التأهيل

من ناحية أخرى، يواصل المنتخب الوطني، تدريباته، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

يشارك في التدريبات - حتى الآن - 24 لاعبا، في ظل غياب محمد صلاح، قائد الفراعنة، الذي سينضم للمعسكر غدا السبت، فيما يجري أحمد فتوح لاعب الزمالك فترة تأهيل، بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به في العضلة الضامة، وتقرر استبعاده عن المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو، وتجهيزه للمواجهة الثانية أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات.