«القاهرة الإخبارية»: هجوم حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي في لبنان كان «رد فعل»

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، عن استهداف حزب الله صباح اليوم موقع البغدادي العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف تجمع لجنود الاحتلال في شمال إسرائيل، إن هذه العمليات تأتي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب اللبناني والمتصاعدة بشكل كبير جدًا خلال الساعات الأخيرة.

عمليات الهجوم المنفذة من حزب الله جاءت ردًا على العملية العسكرية الإسرائيلية

وشدد «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن عمليات الهجوم المنفذة من حزب الله جاءت ردًا على العملية العسكرية الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الهجوم بدراجة نارية على القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، فضلا عن سلسة من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات لبنانية طوال ساعات الليل.

8 غارات جوية إسرائيلية على أهداف في لبنان

وأشار إلى أن ساعات الليلة الماضية كانت الأصعب على الجنوب اللبناني، إذ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8 غارات جوية إسرائيلية على أهداف في لبنان لـ30 كيلو مترا في الداخل اللبناني، موضحًا أن بلدة الخيام في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني تعرضت هي الأخرى إلى عدوان إسرائيلي لم يسفر عن سقوط إصابات وأحدث خسائر كبيرة في الممتلكات.

وأوضح أن الاعتداء الإسرائيلي بقصف البلدات اللبنانية كان في الساعات المتأخرة من الليل، مؤكدًا أنه لم هناك حركة داخل هذه المتاجر التي استهدفها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن العمليات العسكرية متصاعدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما ينذر بساعات مقبلة أكثر صعوبة في ظل عمليات الرد من قبل حزب الله أو الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.