بتوجيهات رئاسية.. مصر تسلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثي للحمي القلاعية لأوغندا

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز «C 130» من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة أوغندا محملة بـ3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلاعية من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كل سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض.

وكان في مراسم استقبال الشحنة لدى وصولها إلى مطار عنتيبي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوغندية ووزير الزراعة بدولة أوغندا واللواء طبيب بيطري محسن عبد الحكم علي عزوز مدير إدارة الخدمات البيطرية والملحق العسكري المصري بأوغندا ومدير معهد بحوث الأمصال.

وأعرب المسؤولون الأوغنديون عن عميق الشكر والامتنان على المعاونة المقدمة من جمهورية مصر العربية للسيطرة على الموقف الوبائي الذي تمر به دولة أوغندا، إذ يمثل التطعيم باللقاح الثلاثي للحمى القلاعية الوسيلة الأساسية للوقاية ومكافحة المرض الذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك في إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصحي والبيطري، فضلاً عن الدور المصري الداعم للأشقاء من الدول الأفريقية في مواجهة مختلف المواقف والأزمات.