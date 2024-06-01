رئيس «حماية المنافسة»: الرقابة تزيد من كفاءة الاستهلاك.. وتدعم مصلحة المواطن

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن بدء تطبيق اختصاص حماية المنافسة بالرقابة المسبقة على الاستحواذات، ترجمة لتعديلات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى أن الرقابة تزيد من كفاءة الاستهلاك، وتدعم مصلحة المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، أن تطبيق اختصاص حماية المنافسة بالرقابة المسبقة على الاستحواذات أمر إيجابي، يمكننا من تلافي سلبياته.

وأشار إلى أنه جرى تحريك دعوى جنائية ضد 11 من موردي «الطفلة» المستخدمة في صناعة السيراميك، بعد أن تبين للجهاز، وجود ممارسات تسببت في زيادة أسعار توريدها بنسبة تتراوح بين 50% إلى 180%؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك، لذلك كان هناك تحرك ضدهم من الجهاز.

وواصل رئيس حماية المنافسة، أن الغذاء والصحة والتعليم، أهم القطاعات التي نعمل عليها من أجل المواطن، مختتما أن قوة الجهاز 100 موظف، ونعتمد على القوة التكنولوجية أكثر من البشرية.