خبير مناخ يحذّر من ظاهرة «وحش جهنم»: ترفع الحرارة فوق 40 درجة

قال الدكتور تحسين شعلة خبير البيئة والمناخ، إنّ الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر مستمرة نتيجة تجمع عدد من الظواهر الطبيعية.

درجات الحرارة مع وجود ظاهرة تسمى وحش جهنم

وتابع خبير البيئة والمناخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ هناك خللا في درجات الحرارة مع وجود ظاهرة تسمى وحش جهنم، وتكون درجات الحرارة فيها أعلى من 40 درجة.

وتوقع الدكتور تحسين شعلة، استمرار حدوث الكتل الهوائية الحارة، واستمرار درجات الحرارة في الارتفاع.

وذكر خبير البيئة والمناخ، أنّ فصل الصيف يبدأ 20 يونيو 2024، وهناك بعض الباحثين في الصين قالو إن الصيف المقبل قد يصل إلى 240 يوما، ويتوقع ألا يظهر فصل الربيع.

ظاهرة النينا بدأت 22-5-2024 ومن المتوقع

وأكد أنّ فصل الصيف سينتهي يوم 24 -9-2024، وسيكون فصل الشتاء قارص البرودة مع توقعات بهطول أمطار كثيفة، مضيفا أنّ ظاهرة النينا بدأت 22-5-2024 ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة في فصل الخريف.