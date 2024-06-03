ماذا تعرف عن الشخص «الهيوكا» وأبرز سماته؟.. يكشف ألاعيب النرجسيين بسهولة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، مقاطع فيديو بشأن شخصية الهيوكا التي تستطيع قهر الأشخاص النرجسيين، وكشف ألاعيبهم وأكاذيبهم النفسية، باعتبار النرجسية من اضطرابات الشخصية التي يعاني منها بعض الناس ويتسببون في مشكلات عديدة لمن حولهم، وفقًا لما ذكره موقع «healthline» الطبي، ما يجعلنا نتساءل عن ماهية الهيوكا وصفاتها؟ وكيف تستطيع التعامل مع الشخص النرجسي وقهره؟.

من هو الشخص الهيوكا؟

هيوكا هي كلمة أمريكية تعني الشخص الحساس المتعاطف، وفقًا لما تقوله الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، وتختلف شخصية الهيوكا عن الشخص المتعاطف العادي بأن لها القدرة على الشعور بإحساس الآخرين بشكل أفضل والتعامل بذكاء عاطفي عال ما يمكنها من حل مشكلات من حولها بسهولة.

وهناك عدة صفات إيجابية وسامية يتسم بها الشخص الهيوكا، كما أضافت «عبد الرحمن»، منها حساسيته العالية والتعاطف بشكل قوي مع الآخرين، كما تتسم الهيوكا بخفة الدم والحس الفكاهي والشفافية في التعامل والميل للعزلة والصدق الشديد: «تحس أنه مهما مر بصدمات لسه عنده روح الطفل البريء الصادق إللى لسة قادر يشوف العالم جميل وبيتمنى السعادة والحب والخير للي حواليه».

كيف يقهر الهيوكا الشخص النرجسي؟

وفيما يتعلق بكيفية قهره للشخص النرجسي، وهو الشخص الذي يتعامل بتكبر وتعالي مع الآخرين ويتصف بالأنانية والتلاعب الدائم، أضافت استشاري الصحة النفسية، أن شخصية الهيوكا تجذب الشخص النرجسي بشدة لأنه يظن أن براءة وشفافية الهيوكا تمكنه من ممارسة ألاعيبة واضطرابه النفسي عليه، إلا أنه يتفاجأ عند احتكاكه وتعامله المباشر معه أن الهيوكا هو الشخص الوحيد القادر على كشف ألاعيبه وهدم أفكاره المريضة حول نفسه: «الهيوكا بيوصل للمرحلة دي بعد التعرض للأذى من أحد الأشخاص النرجسيين علشان كدة بيكون عنده خبرة في التعامل معاهم لو قابل حد منهم في حياته بعد كده».

معرفة الهيوكا لقيمة نفسه وثقته العالية بذاته، تجعل الشخص النرجسي يشعر بالقلق والخوف من عدم قدرته على التأثير عليه أو كشفه أمامه، إذ يلاحظ النرجسي أن للهيوكا ردود أفعال غير متوقعة بالنسبة له ويتفاجأ أنه ليس بالشخص الضعيف الذي يرضخ لمطالبه ويستجيب مع ألاعيبه، وأوضحت «عبد الرحمن»: «النرجسي بيخاف ويقلق من الهيوكا لأنه بيواجهه بعيوبه ومشاكله وده بيكسر حتة الكبر والأنانية فيه».

ومن أكثر الأمور التي تُشعر النرجسي بالقهر، عندما يبادله الهيوكا بالتجاهل والصمت العقابي أي السكوت والخصام بدلًا من المواجهة والمطاردة، إذ عادة ما يلجأ النرجسي للصمت العقابي كنوع من التعنيف النفسي حتى يشعر من أمامه بالذنب وبالتالي يبدأ في مطارته؛ إلا أنه يتفاجأ أن الهيوكا يصمت هو الآخر ولا يبدي له أي اهتمام.