«صحة أفريقيا» فرصة لاكتشاف الاستثمار في القارة السمراء

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى «صحة أفريقيا Africa Health ExCon» تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار 4 أيام متتالية، إذ تستقبل أرض المعارض بالقاهرة 60 ألف زائر من 100 دولة، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

ويرى خبراء الصحة أن المؤتمر فى نسخته الثالثة فرصة ذهبية لاستكشاف إمكانيات الاستثمار فى أفريقيا، إذ تحرص كافة الأجهزة سواء من القطاع العام أو الخاص، على دعم وتنظيم المؤتمر، إيماناً بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للرعاية الطبية، على اعتبار أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو الالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 تحت عنوان «أفريقيا مزدهرة».

وأوضح الخبراء أن النسخة الثالثة تأتى استكمالاً للثانية، وتستهدف زيادة الجهود المبذولة لاستكمال فرص الاستثمار الواسعة فى أفريقيا، ومحاولة بذل جهد أكبر لتذليل العقبات والتحديات الصحية التى تواجه القارة السمراء، حيث أظهر المؤتمر فى نسختَيه الأولى والثانية التزاماً قوياً وصريحاً بتحسين الرعاية الطبية فى أفريقيا، إضافة إلى توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين من مختلف البلدان.

«الوطن» تستعرض تفاصيل فعاليات المؤتمر، على مدار 4 أيام متتالية، ويشارك فيها 1200 متحدث من مصر، و150 من مختلف دول العالم، ومتوقع حضور 300 مفوّض أجنبى، وينتظر الجميع الخروج بتوصيات تدعم القطاع الصحى فى أفريقيا السنوات القادمة.