كاتب صحفي: مصر رفضت التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات عبر معبر رفح

أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي، أن المجازر الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، دفعت الرأي العام العالمي إلى التنديد بها ورفضها، ومن أوائل الرافضين كانت الدولة المصرية، ببيان ناري لوزارة الخارجية، وكذلك تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وتابع «الدوي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ مصر حذرت من زيادة التوتر، وتوسيع نطاق الصراع، على خلفية عمليات جيش الاحتلال في رفح الفسلطينية، ورفضها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح، وبعد تحذيرات مصر وتصعيدها تجاه الاحتلال، سارعت الإدارة الأمريكية ممثلة في بايدن بالاتصال بالرئيس السيسي.

وأشار إلى اتفاق الرئيس بايدن والرئيس السيسي، على مرور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، لحين البحث عن آلية قانونية، لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، الذي ترفض مصر أي وجود إسرائيلي فيه، أو أي تنسيق أو شرعنة أو وسيلة أخرى لهذا التواجد، وعلى خلفية رفض مصر التنسيق مع إسرائيل، لتواجدها في رفح «العالم اتقلب».