ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا، وتقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف مراسل القناة، بسقوط 12 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة الوسطى بغزة منذ فجر اليوم.