آداب الأضحية.. «الإفتاء» تنشر 12 شرطا مهما للنحر «إنفوجراف»

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله عز وجل شرع الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، لافتة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه.

وأوضحت الإفتاء، عددا من النصائح الخاصة بآداب الأضحية عند ذبحها، والتي يجب على المسلم الحرص على فعلها لكي ينال الثواب كاملا.

آداب الأضحية

وحددت الإفتاء، آداب الأضحية والتي جاءت على النحو التالي:

- التأكد من سلامة الأضحية.

ـ استقبال القبلة.

ـ أضجعها على جنبها.

ـ تسمية الله والتكبير.

ـ الترفق عند ذبحها.

ـ عدم جرها من موضع لآخر.

ـ عدم إظهار آله الذبح أمامها.

ـ عدم الذبح بحضرة أضحية آخرى.

ـ التأكد من زهوق روح الأضحية قبل السلخ.

ـ الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح.

ـ عدم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية.

ـ عدم ترك مخلفات الأضحية في الشوارع.

تشريع الأضحية وشروطها

ولفتت الإفتاء إلى أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، لافتة إلى أنه من شروط صحة الأضحية، ما يلي:

ـ أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث؛ فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350 كميلوجراما وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس؛ أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.