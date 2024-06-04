اتحاد عمال مصر يرحب بتكليف «مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، ترحيبه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة به لتحمل المسؤولية واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصري وآماله.

اتحاد عمال مصر يشكر الحكومة السابقة

ووجه اتحاد عمال مصر، الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام الماضية وتحملهم المسؤولية في فترات مليئة بالتحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تحديات الأمن القومي المصري.

وقال «جبران»، إن تكليف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس الثقة في قدرة أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة الملفات الهامة في هذه المرحلة الحاسمة، ويعبر عن وجود إرادة قوية للدولة في تحقيق التقدم والرخاء للشعب المصري.

التنمية الشاملة والمستدامة

وأضاف أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها تكثيف جهودها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري، من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، مع منح المزيد من الحوافز الإيجابية للمستثمرين، بما يساهم في توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.