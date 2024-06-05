«طارق» يطلب تطليق زوجته بعد 18 عام زواج: «قالت له يا سي السيد»

زواج مثالي في نظر الجميع كان الكل يتحاكى به، لكن اليوم قصته مطوية بين صحف الدعاوى على أرفف محكمة الأسرة، فبعد 18 عامًا، تسببت جملة مألوفة على سمع الجميع في طلب الزوج الأربعيني الطلاق، بعدما جعلته يكره حياته معها تحت سقف منزل واحد، خاصةً آخر 3 سنوات إذ تركت منزل الزوجية أكثر مما عاشت فيه، وجعلته يعيش في مشكلات طوال الوقت بسبب أسلوبها الصعب وطباعها العنيدة، وفقًا لتعبيره لـ«الوطن».

«زورت أوراق تثبت ممتلكاته لتحصل على نفقة كبيرة بسبب طلبه للطلاق بالود، لكنها فكرت في حيلة شيطانية وهي ترك منزل الزوجية وتبدأ في ملاحقته بالدعاوى»، وبحسب طارق: «كنت معيشها ملكة وسط الستات لكن دايمًا كان طبعها بيغلب عليها».

بداية تعارف الزوجين

وعن بداية تعارفهما قال طارق إنه قبل 20 عامًا قابل فتاة من طبقة أقل منه، لكنه عاند عائلته وذهب لخطبتها ورغم استغلال عائلتها له، لكنه كان يعتقد أنها غيرهم.

بصوت يحمل الحنين للماضي حكى طارق 47 عامًا، أنه في بداية الزواج اعتبرها فتاة صغيرة وعلمها كل شيء حتى طريقة الكلام واللبس، وسافرت برفقته للعديد من الدول بحكم طبيعة عمله، ودمجها مع عائلته رغم الانتقادات التي كان يتلقاها بسببها، وعندما أنجبا طفليهما بعد 5 سنوات من الزواج قرر أن يجلب مربية تتحدث الإنجليزية وتعلمهم الإتيكيك، لكنها كانت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة وترغب في دمجهما مع عائلتها، وفقًا لحديثه.

سي السيد والتزوير السبب

«سي السيد».. اعتادت رقية زوجته تناديه بهذا اللقب أمام الجميع، حتى أصدقائه «من أول يوم في الجواز فهمتها أن مينفش تقولي قدام الناس يا سي السيد عشان شغلي الحساس، لكني كنت بقول لسه متعودتش، لكن في السنين الأخيرة كانت في كل تجمع ليا في العيلة أو أصدقائنا بتتعمد تقولي يا سي السيد وبين الإحراج والمبررات كنت ببقي محتار لحد ما الناس كلها افتكرت إني عايش دور سي السيد في البيت وده عكس طبيعتي»، حسب روايته.

مع ازدياد المشكلات طلب طارق منها الطلاق ورد جميع حقوقها، لكنها غضبت وتركت المنزل وبعدها بأسبوع تفاجأ بمحضر من المحكمة ليبلغه بأن زوجته أقامت ضده دعوى نفقة، وبعد الجلسة عرف أنها زوت أوراقا بمبالغ مالية باهظة طمعًا في الحصول على مبلغ عالٍ، وعندما تحدث مع عائلتها لم يجد من يرد الحق فتوجه لمحكمة الأسرة وأقام ضدها دعوى تطليق حملت رقم 9156 أحوال شخصية في محكمة الأسرة بمصر الجديدة.