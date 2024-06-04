«المرصد الأورومتوسطي»: 16 ألف طفل فلسطيني ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

قال الدكتور محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي يقصف المناطق التي يوجد بها الأطفال في المنازل أو المساكن والمخيمات، لافتًا إلى أنّ المرصد وثّق نحو 16 ألف طفل ضحايا للقصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال.

أطفال فلسطين خارج المدارس منذ ما يقارب سنة

وأضاف المغبط، خلال مداخلة على برنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية دينا الوكيل، ويذاع على فضائية «DMC»، أنّ هناك أكثر من 500 ألف طفل وطالب فلسطيني خارج المدارس منذ ما يقارب السنة، مشيرًا إلى انقطاع المياه عن قطاع غزة وحرمان الأطفال من وصول لمياه الشرب، وكذلك الوصول للغذاء.

الاحتلال يستهدف الأطفال ومستقبل غزة

وواصل: «أن كل ما يفعله الاحتلال يصب في خانة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في حق الفلسطينيين بشكل عام في قطاع غزة، والذي يجعل هذه الجرائم أكثر خطورة أنها ترتكب في حق الأطفال»، لافتًا إلى أنّ هناك نية واضحة من الاحتلال بقصفها المباشر للأطفال لأنّهم يشكلون مستقبل قطاع غزة.