موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2024

تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الرسمي الترم الثاني 2024، خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميا من المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الرسمي ترم ثاني 2024

وقال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه جار الانتهاء من الأعمال الأخيرة الخاصة بالرصد والتصحيح وتجميع الدرجات النهائية للطلاب، وعرض النتيجة على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها غدا الأربعاء أو يوم الخميس.

الرابط الالكتروني للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية خلال اليومين المقبلين، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات جرت في أجواء تتسم بالهدوء وجاءت من المنهج الدراسي، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، مضيفا أنه من المقرر بعد ظهور النتيجة فتح باب التظلمات لإعادة تصحيح أوراق المتقدمين بها في أي مادة.