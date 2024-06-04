إسرائيل تقتل نفسها.. الصواريخ تضرب الطائرات وتحرق جنود الاحتلال

تخبط غير مسبوق لم تشهده إسرائيل منذ نشأتها على الأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث ساءت أحوال الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، ووصل التخبط إلى الآلة العسكرية نفسها التي ضربت بعضها البعض في قطاع غزة.

السلاح الإسرائيلي يحرق إسرائيل

تسببت الصواريخ الإسرائيلية في إشعال النار في إسرائيل حيث أخطأت هدفها ولم تتوجه نحو المدنيين وانفجرت وسقطت وتسببت في اشتعال حرائق بشمال إسرائيل.

وتسبب إطلاق الصواريخ الإسرائيلية في إشعال الحرائق حسبما اعترف الاحتلال نفسه، وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة الإنجليزية أن صاروخًا اعتراضيًا إسرائيليًا تم إطلاقه على هدف وفشل وانفجر بالقرب من مدينة صفد، وتسبب سقوط شظايا الصاروخ في نشوب حريق جديد بالمنطقة، والتي كانت تشهد حرائق من قبل وعجزت قوات الدفاع المدني والإطفاء في إخمادها.

صاروخ إسرائيلي يسقط طائرة إسرائيلية

منذ أيام ضرب السلاح الإسرائيلي نفسه حيث سقطت طائرة بدون طيار إسرائيلية يتجاوز ثمنها 10 ملايين دولار، بعد استهدافها من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية حيث أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عن طريق الخطأ، طائرة دون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فوق بلدة شلومي الحدودية الشمالية، ودوت صفارات الإنذار خوفا من سقوط شظايا.