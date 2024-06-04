وكيل «صحة الشرقية» يتابع تجهيز الوحدات الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، لمتابعة فرش وتجهيز وحدات طب الأسرة الجديدة بمركز ومدينة الحسينية، والتي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها بنسبة 100% ضمن خطة المبادرة الرئاسية، وكذلك متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالوحدات التابعة للإدارة الصحية بالحسينية.

وكيل «صحة الشرقية» يتفقد وحدات طب الأسرة

تفقد وكيل وزارة الصحة المبني والأقسام المختلفة بوحدة طب الأسرة بالصالحية 3 الجديدة، ووحدة طب الأسرة بالصالحية 7 بالحسينية، وقام بمتابعة فرش وتجهيز هذه الوحدات، واطمأن على تشغيل أجهزة التعقيم، والمغسلة، والثلاجات، ومن كفاءة عمل الأجهزة الأخرى، ومن تشغيل كافة المرافق من مياه وكهرباء بجميع الأدوار، كما اطمأن من تجهيز العيادات التخصصية.

كما تفقد «شةقي» سكن الأطباء، وغرفة الطوارئ، وغرفة المراقبة، موجهاً بسرعة توفير فني صيانة لأنظمة المراقبة، كما تفقد غرفة التطعيمات الروتينية للأطفال حديثي الولادة، وموجهاً بسرعة الإنتهاء من كافة أعمال النظافة والفرش وتجهيز هذه الوحدات لبدء التشغيل التجريبي لهما، بعد توفير القوى البشرية اللازمة للعمل، والتدريب الجيد لهم، وذلك لخدمة المواطنين بقرية الصالحية 3 والصالحية 7 وتوابعهم والأماكن المحيطة بهم.

الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للوحدات الصحية

وأشاد «مسعود» بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للوحدات الصحية، وأثنى على التجهيزات الطبية الحديثة التي تم دعمها للوحدات من قبل وزارة الصحة والسكان، والتي تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.