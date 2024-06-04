رئيس جامعة المنيا يتابع انتظام الامتحانات في عدد من الكليات

تابع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي في كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المُبكرة، وكلية الحقوق، والتربية الفنية.

كان في استقبال رئيس الجامعة خلال جولاته للكليات، عمداء كليات التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية للطفولة المبكرة، ووكلاءها، ووكلاء كلية الحقوق.

مُطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة

وتأكد رئيس جامعة المنيا د عصام فرحات، من مُطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، والتي تضمن تحقيق النواتج التعليمية المُستهدفة في المقررات الدراسية من خلال عملية القياس والتقويم، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المُنظمة للعملية الإمتحانية، وعدم السماح للطلاب نهائيًا، بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.

تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب

واطمأن الدكتور عصام فرحات، خلال جولاته ايضاً، على تواجد المُراقبين والمُلاحظين باللجان، والتزامهم بكافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب؛ لأداء امتحاناتهم، وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة، وتواجد الأطقم الطبية؛ للتعامل مع اية حالات طارئة.

وكان رئيس الحامعة أجرى جولات تفقدية للجان الامتحانات بكليات: الألسن، والفنون الجميلة، وكذا كلية التربية الرياضية، رافقه خلالها عمداء الكليات ووكلاؤها.