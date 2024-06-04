سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة.. كم يُسجل الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في محال الصاغة، انخفاضاً خلال التعاملات المسائية، إذ يُعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل مصر، وتتغير أسعار الذهب لحظياً على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية 3537 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل 3543 جنيهاً خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية 3095 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل 3100 جنيه خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية 2653 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل 2657 جنيهاً خلال التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية 24760 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل 24800 خلال التعاملات الصباحية.