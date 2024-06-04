منى زكي تهنئ جميلة عوض بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ

حرصت الفنانة منى زكي على تهنئة الفنانة جميلة عوض بعقد قرانها، أمس، على المونتير أحمد حافظ، في أجواء أسرية، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام».

منى زكي تهنئ جميلة عوض بعقد قرانها

شاركت الفنانة منى زكي عبر خاصية «ستوري» صورة للفنانة جميلة عوض من عقد قرانها وعلقت عليها: «لا أستطيع أن أصدق أن جميلة البيبي قد تزوجت، ألف مبروك مبروك.. بحبكم».

يذكر أن الفنانة جميلة عوض احتفلت بعقد قرانها بحضور الفنان عمرو يوسف الذي شهد على عقد الزواج، ومن المقرر أن تحتفل بزفافها يوم الخميس المقبل، في أحد الأماكن الأثرية بحضور الأصدقاء والأهل.

يذكر أن الفنانة منى زكي، قدمت مؤخرا فيلم رحلة 404، بطولة عدد من الفنانين من بينهم محمد فراج ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول.