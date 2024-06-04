النائبة أميرة صابر تستعرض تجربة مصر في تمكين الشباب والمرأة ببرلمان المجر

شاركت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في زيارة رسمية لمجلس النواب إلى بودابست عاصمة جمهورية المجر، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

واختتم الوفد المصري زيارته بمدينة سيكشفهيرفار، وكان في استقبالهم وفد من الحكومة المجرية برئاسة اندراش شير عمدة المدينة.

أمن واستقرار المنطقة

وأكدت النائبة أميرة صابر خلال اللقاءات المتعددة الدور المحوري الذي تقوم به مصر لضمان أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل تصاعد حدة ووتيرة الصراع في الإقليم، كما تطرقت إلى ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأهمية التعاون الأوروبي المصري في ظل رئاسة دولة المجر الوشيكة للاتحاد الأوروبي.

تمكين الشباب والمرأة

كما أشارت إلى إمكانية تعزيز فرص تبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والثقافية، واستعرضت تجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة المصرية وترسيخ مبدأ المواطنة تشريعيًا ومجتمعيًا، وقدمت عددًا من المقترحات من أجل تبادل الخبرات بين الشباب وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني.

توطيد العلاقات المصرية المجرية

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية المجرية تشهد توطيدًا مستمرًا وتفاهمًا كبيرًا حول عدد من الموضوعات، في قلبها التموضع الجيوسياسي وكيفية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في خضم هذه الصراعات، وتعزيز فرص التنمية والتبادل الاقتصادي والتقني في مختلف المجالات الصناعية وغيرها.

وتأتي الزيارة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين وتفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المجرية، والتي تضم في عضويتها النائبة أميرة صابر.