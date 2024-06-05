«تضامنا مع فلسطين».. حيلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتخطي رقم المعجبين بصورة ميسي

التضامن مع القضية الفلسطينية، الهدف الأكبر والأهم بالنسبة لكثير من الناس في مختلف دول العالم، رغبة منهم في مساندة ودعم فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي، التي تشهده منذ شهور طويلة، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى أحد أهم مصادر دعم القضية للوقوف في وجه العدوان.

كل العيون على رفح

«كل العيون على رفح»؛ هكذا كان تعليق رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد المجزرة الأخيرة في رفح الفلسطينية، ومن ثم اتجه الرواد إلى حيلة جديدة لحصد ملايين الإعجابات «اللايكات» لكسر الرقم القياسي، التي حظيت به صورة «ميسي» وهو حامل كأس العالم.

صور ملونة بالعلم الفلسطيني، هكذا ظهرت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، دعمًا منها وتضامنًا مع فلسطين، وخاصة الصفحات التي تحظى بملايين المتابعين، وتعد من أبرز تلك المنصات «بيضة الرقم القياسي العالمي» المحبوبة، لتتصدر حديث الإنترنت مرة أخرى، وذلك بعد أن زينت حسابها الرسمي على «إنستجرام» بالعلم الفلسطيني.

المطالبة بكسر الرقم القياسي وتخطي صورة ميسي

ودعت الصفحة الرسمية للبيضة، متابعيها لتحطيم الرقم القياسي التي حظيت به صورة ميسي حاملاً كأس العالم وهي «70 مليون إعجابًا»، وجاء ذلك وسط تشجيع ودعم من المتابعين على مختلف المنصات، ومشاركة الحسابات التي تزين بصورة العلم الفلسطيني، دعمًا منهم لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وانهالت التعليقات على تلك الصور برموز خاصة لدعم فلسطين، والذي يعد من أبرزها «البطيخة»، فضلًا عن العلم الفلسطيني، مصحوبا بالمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.