هل تجوز الأضحية لمن عليه دين؟.. في حالات تعرف عليها

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل، حول هل تجوز الأضحية لمن عليه دين؟، إذ قد يرغب البعض ممن عليهم ديون في تقديم الأضحية أو الاشتراك في واحدة، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام دينهم.

هل تجوز الأضحية لمن عليه دين

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته على تساؤل هل تجوز الأضحية لمن عليه دين، إن هناك حالتين يجوز للمدين فيهما أن يقدم الأضحية، الأولى إذا كان موعد سداد الدين لم يحن، بينما الثانية إذا كان طلب المدين له بأن يؤجل سداد الدين بعد أن يضحي، وبعدها يسد له دينه.

حكم الأضحية لمن عليه دين

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في خدمة البث المباشر التي تقدمها دار الإفتاء المصرية للإجابة على أسئلة المتابعين، أن ما سبق ينطبق على من كان عليه دين 1000 جنيه مثلًا، ومعه 3000 أو أقل للأضحية، فيضحي ثم يسدد الدين على التراخي، وذلك على حسب الاتفاق مع المدين طبقًا للحالتين السابقتين.

واستكمالا للإجابة على تساؤل هل تجوز الأضحية لمن عليه دين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في حالة كان ثمن الأضحية سيعود بالسلب على سداد الدين، ففي هذه الحالة يكون سداد الدين أولى، وذلك لأن سداد الدين واجب، أما الأضحية سنة مؤكدة والواجب مُقدم عليها.