عضو بـ«النواب اللبناني» يدعو العالم إلى إنقاذ بيروت من الوضع الراهن

علق النائب فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، على حادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية، قائلًا إنّ «لبنان بشكل عام، مشاع لجرائم مشابهة، إذ جرى في الفترة الأخيرة كثير من عمليات الإرهاب والجرائم التي كانت منظمة عبر منظمات ورائها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي كريم حاتم، أنّ كل هذه الجرائم نتيجة أنّ لبنان حدوده مفتوحة مع سوريا، إضافة إلى التواجد الضخم للمواطنين السوريين غير الشرعيين وغير المراقبين.

ودعا عضو مجلس النواب اللبناني، الدول العربية والغربية الصديقة للبنان، إلى إنقاذها من هذا الوضع، وإنقاذها من مراسم النظام الإيراني، وإنقاذها أيضا من عملية انتشار المواطنيين السوريين الغير شرعيين.

وتابع: «اليوم هناك قرار سياسي لبناني شامل لإعادة السوريين إلى أراضيهم، وأنا أربط الأحداث الأمنية التي حدثت في الفترة الأخيرة بتواجد النظام الإيراني وتواجد السوريين».